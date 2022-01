Formule 1

Formule 1 : Mercedes reçoit une réponse catégorique pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 15 janvier 2022 à 18h35 par B.C. mis à jour le 15 janvier 2022 à 18h37

Alors que Toto Wolff s’est récemment montré inquiet au sujet de l’avenir de Lewis Hamilton, Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1, estime que Mercedes n’a pas à s’inquiéter pour sa star.

Silencieux depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi, à l’issue duquel Max Verstappen a été sacré champion du monde dans des conditions qui font encore polémique aujourd’hui, Lewis Hamilton laisse planer un gros doute sur son avenir en Formule 1. Interrogé par le média Krone , Toto Wolff s’est d’ailleurs montré inquiet concernant l’avenir du Britannique : « J’espère vraiment que nous le reverrons. C’est la partie la plus importante de notre sport. Ce serait une mise en accusation pour l’ensemble de la Formule 1 si le meilleur pilote décidait d’arrêter à cause de décisions scandaleuses. » De son côté, Martin Brundle estime que l’écurie n’a pas à s’en faire pour Lewis Hamilton.

« Il est incroyablement déterminé et compétitif, il va revenir »