Mercato : Coup de tonnerre au Real Madrid après Mbappé ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il a désormais officialisé son départ du PSG à la fin de son contrat, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid à partir de la saison prochaine. En plus de l’arrivée de l’international français, la Casa Blanca se penche également sur les prolongations de ses joueurs importants. En ce sens, Luka Modric et Toni Kroos seraient plus proches de partir que de prolonger.

Quelques jours après l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a officialisé son départ à la fin de la saison, au terme de son contrat. Tout porte à croire qu’il portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, qui de son côté devrait attendre d’avoir disputé la finale de la Ligue des champions, le 1er juin, avant de communiquer à ce sujet. Maintenant que le dossier Kylian Mbappé touche à sa fin, un autre sujet important au Real Madrid concerne les prolongations des joueurs importants, notamment Toni Kroos et Luka Modric.

Real Madrid : Avant Mbappé, une star vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/a5ohwBIps3 pic.twitter.com/dky8r1qkVq — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Toni Kroos et Luka Modric sont plus en dehors du Real Madrid qu'à l'intérieur »

Les deux piliers du Real Madrid, désormais âgé de 34 et 38 ans, arrivent à la fin de leur contrat. Et si une prolongation semblait en bonne voie, surtout en ce qui concerne Toni Kroos, lui et Luka Modric pourraient finalement mettre un terme à leur aventure avec la Casa Blanca . « Je pense que quelque chose est en train de se dessiner qui pourrait être une triste nouvelle pour les fans du Real Madrid. Je pense qu'il faut regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. A ce jour, Toni Kroos et Luka Modric sont plus en dehors du Real Madrid qu'à l'intérieur », a expliqué le journaliste Antonio Romero dans l’émission La Barra Libre sur SER Deportivos .

« C'est plus proche du non que du oui »