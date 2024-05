Transferts - PSG : Il débarque pour 80M€ et raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Gonçalo Ramos devrait coûter au total 80M€ au club de la capitale, bonus compris. Et le buteur portugais de 22 ans, qui a d'abord connu une intégration plutôt compliquée en France, est peu à peu monté en puissance et il se livre à ce sujet.

En quête de nouveaux renforts offensifs lors du mercato estival 2023, le PSG avait multiplié les recrutements dans ce secteur (Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Kang-in Lee...), et Luis Campos avait notamment décidé de miser sur l'un de ses compatriotes portugais à cet effet. Le conseiller sportif du PSG a attiré Gonçalo Ramos (22 ans) en provenance du Benfica Lisbonne, initialement sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 80M€, une option d'achat qui a rapidement été levée par le club de la capitale (en novembre 2023).

« Une période d’adaptation délicate »

Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial , Ramos se confie sans détour sur son intégration plutôt compliquée dans un premier temps après sa signature au PSG : « Quand je suis arrivé, il y a eu cette période d’adaptation délicate, ensuite, j’ai pris le temps de visiter la ville, et maintenant, je me sens comme chez moi. J’ai déjà été sur les Champs-Élysées, j’ai vu la Tour Eiffel, c’était très spécial. Je me suis également baladé autour du Louvre, mais sans avoir vu le musée. Enfin j’ai fait le marché de Noël, c’était sympa. Et puis j’arrive à conduire dans Paris sans GPS donc ce premier objectif est atteint », indique l'international portugais.

« Les Portugais dans l’équipe m'ont bien aidé »