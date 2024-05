Mercato : L’OL vend la mèche pour son entraîneur la saison prochaine ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé pour assurer l’intérim à la fin de l’année dernière, Pierre Sage a su redresser l’Olympique Lyonnais, lui permettant de terminer la saison. Désormais, la question de son avenir se pose, et il ne serait pas étonnant de le voir continuer l’aventure chez les Gones après la dernière sortie de John Textor.

Après Laurent Blanc et Fabio Grosso, Pierre Sage a été nommé à la tête d’un OL en perdition à la fin du mois de novembre, un intérim censé durer quelques semaines au maximum le temps que la direction tranche pour un nouvel entraîneur. L'ancien directeur du centre de formation du club a toutefois su s’imposer, de quoi lui permettre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de la saison, avec une remontée historique au classement, l’OL étant 7e de Ligue 1 avec une finale de Coupe de France en ligne de mire. Assez pour permettre à Pierre Sage de rester en poste ?

« Je croyais en lui et je crois toujours en lui aujourd’hui »

Pierre Sage semble faire l’unanimité à l’OL et pourrait ainsi prolonger l’expérience à la tête de l’équipe. Interrogé après la victoire des Gones à Clermont (1-0), John Textor a peut-être donné un indice sur la décision finale. « J’ai fait beaucoup d’erreurs l’été dernier , a confié le boss de l’OL en zone mixte. Nous avons de très bonnes personnes autour du club mais nous n’avions pas un niveau d’énergie et d’engagement suffisant et nous nous sommes mis dans une situation horrible. Mais c’est si agréable de voir l’équipe bien jouer. Pierre et moi, on s’entendait déjà bien avant que je pense à lui pour le poste d’entraîneur. Je savais qu’il avait un bon cerveau et un bon cœur, qu’il communiquait très bien. Il n’avait pas entraîné avant mais je croyais en lui et je crois toujours en lui aujourd’hui. C’est magnifique de voir à quel point ils sont soudés derrière leur coach. Pierre a fait un travail fantastique et l’équipe a été super. »

OLPlay, c'est l'actu de l'OL comme à la maison : le président John Textor vient faire un bisou à l'entraîneur Pierre Sage pendant l'itw en direct. C'est ça qu'on aime les Gones ❤️💙Bonne nuit à tous ceux qui aiment l'OL 😘 pic.twitter.com/u3D7D1m05O — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) May 12, 2024

« Heureux de la façon dont la saison se termine »