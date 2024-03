Mercato : Le Real Madrid a bouclé la signature d’une star

Hugo Chirossel

Comme Luka Modric, Toni Kroos arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid, qui prendra fin en juin prochain. Si l’international allemand laisse toujours planer le doute d’un départ à la retraite, il semble qu’il ait pris une décision à propos de son avenir. Le milieu de terrain de 34 ans devrait rempiler pour une saison supplémentaire avec la Casa Blanca.

C’est désormais la coutume au Real Madrid. Chaque année, les Merengue prolongent saison par saison leurs joueurs âgés de plus de 30 ans. L’année dernière, Karim Benzema avait fait le choix de s’en aller pour prendre la direction d’Al-Ittihad malgré la possibilité de prolonger son contrat. Une situation dans laquelle se retrouve notamment Toni Kroos, lui qui sera libre à la fin de la saison.

« Je suis encore dans le processus de décision »

De retour avec l’Allemagne lors de cette trêve internationale, Toni Kroos avait évoqué son avenir avec le Real Madrid en conférence de presse : « Il n'y a pas de problème (avec le Real Madrid). Nous verrons, nous reparlerons, je ne sais pas encore si la communication sera la même ou non. Je suis encore dans le processus de décision. La relation entre le club et moi est trop bonne pour qu'il y ait des problèmes, et je pense que les deux parties sont très détendues et que nous pouvons l'être aussi. Nous avons de bons résultats cette saison et la saison se déroule bien pour nous. Je pense que nous trouverons une solution satisfaisante pour les deux parties . »

Kroos va prolonger avec le Real Madrid

Si Toni Kroos a entretenu le doute à propos d’un potentiel départ à la retraite, il ne semble pas prêt à raccrocher les crampons. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain de 34 ans a décidé de poursuivre son aventure au Real Madrid. Il va prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 et un accord en ce sens est sur le point d’être conclu. Les négociations entre les deux parties ne sont qu’une formalité et la signature de Toni Kroos est imminente.