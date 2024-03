Mercato - Real Madrid : Un joueur de Deschamps vend la mèche pour cette star ?

Hugo Chirossel

À l’instar de Luka Modric, Toni Kroos est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid. Désormais âgé de 34 ans, l’international allemand pourrait décider de raccrocher les crampons en fin de saison. Aurélien Tchouameni, qui le considère comme un des meilleurs de tous les temps à son poste, s’est exprimé sur la potentielle fin de carrière de son coéquipier.

Joueur du Real Madrid et de l’équipe de France, Aurélien Tchouameni est aussi animateur. En compagnie du journaliste Sébastien Abdelhamid, l’international français a récemment lancé son émission, intitulée The Bridge . Le milieu de terrain âgé de 24 ans y a notamment évoqué l'avenir de l’un de ses coéquipiers : Toni Kroos. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid et pourrait décider d’arrêter sa carrière à la fin de la saison.

« Je veux finir au top »

« Dans mon équipe on a Toni Kroos, un des meilleurs milieux de tous les temps. Il a un niveau incroyable cette saison. Il a juste un an de contrat, donc à la fin de chaque saison il peut décider de s’arrêter ou de continuer. Et quand tu lui parles il dit : “Peut-être que je peux arrêter en fin de saison. Pourquoi ? Parce que je veux finir au top.” Et c’est dur à comprendre, mais en fin de compte je pense qu’il a raison », a déclaré Aurélien Tchouameni à propos de Toni Kroos.

« Nous trouverons une solution satisfaisante pour les deux parties »