Mbappe - PSG : Sa signature est annoncée en direct !

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre face à l'Allemagne, Kylian Mbappé avait l'occasion de couper court aux rumeurs et d'officialiser son départ du PSG en fin de saison. Mais à la surprise générale, le joueur tricolore a laissé planer le doute. Pour Jérôme Rothen, la raison de ce mutisme est évidente.

On le sait, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il quitterait le PSG en fin de saison. Mais le joueur n'a pas encore publiquement annoncer sa décision. Il avait une bonne occasion de le faire ce vendredi, à l'occasion de la conférence de presse organisée avant la rencontre face à l'Allemagne. Mais les journalistes sont repartis bredouilles. « Je n’ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Tant que je ne l'ai pas fait c'est que je n'ai rien à annoncer » a, d'emblée, indiqué Kylian Mbappé.

« Il va signer au Real Madrid »

Pourtant, tout est calé en coulisses. Mbappé va bien quitter le PSG pour le Real Madrid comme l'a indiqué Jérôme Rothen sur RMC . « Il n’a pas dit grand-chose en effet parce qu’il ne peut pas. On est habitué à ce qu’il soit assez honnête. J’apprends rien à personne en disant qu’il va signer au Real Madrid. Il l’annoncera avant l’Euro » a déclaré l'ancien joueur lors de Rothen s'enflamme.

Mbappé annoncera sa décision quand...