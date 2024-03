Un crack va débarquer au Real Madrid avec Mbappé ?

Jean de Teyssière

En attendant que Kylian Mbappé pose ses valises dans la capitale espagnole, le Real Madrid a déjà bouclé l'arrivée d'un futur grand talent du football mondial : le Brésilien Endrick. Âgée de 17 ans, la pépite brésilienne du SE Palmeiras a signé en 2022 avec le Real Madrid mais ne rejoindra l'Espagne qu'à sa majorité, cet été. Le club espagnol comptera directement sur lui et ne le prêtera pas.

Le Real Madrid est en train de sérieusement préparer l'avenir. Depuis plusieurs saisons, le club madrilène s'applique à recruter les meilleurs jeunes joueurs, au potentiel important. Avec l'arrivée future d'Endrick, le club espagnol pourrait avoir un avenir doré.

Endrick arrive au Real Madrid...

En décembre 2022, le Real Madrid parvient à signer l'un des futurs grands talents du football, Endrick. Le joueur, alors âgé de 16 ans, doit attendre sa majorité avant de rejoindre l'Europe. Le 21 juillet prochain, ce sera chose faite et il rejoindra l'une des plus grandes équipes du monde, qui comptera d'ailleurs déjà dans ses rangs un certain Kylian Mbappé.

... et ne sera pas prêté !