Mbappé - PSG : Signature imminente ?

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou, même si le Real Madrid semble être en pole position pour l'accueillir. Les négociations avec son entourage ont toujours lieu et elles avancent dans la bonne direction. L'avenir de Kylan Mbappé, s'inscrirait donc au Real Madrid.

En février dernier, Kylian Mbappé annonçait à son président, Nasser al-Khelaïfi, qu'il ne prolongerait pas avec le PSG et qu'il quitterait le club à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Bondynois partira libre du club de la capitale et il ne devrait pas avoir de problème pour trouver sa prochaine destination. Pour beaucoup, sa future destination est évidente et elle se nomme Real Madrid.

«Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai»

En conférence de presse vendredi, Kylian Mbappé a préféré garder le silence concernant son avenir : « J’ai rien annoncé parce que j’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, c’est que j’ai rien à annoncer. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je pense que je ne me suis jamais caché, j’ai jamais eu peur. Si j’ai quelque chose à dire je viendrai et je le dirai et très facilement parce que c’est pas quelque chose de grave. C’est juste que je n’ai rien à annoncer en fait. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à vous annoncer. »

Les négociations se poursuivent avec le Real Madrid