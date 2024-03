Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue de mobiliser l'attention autour du PSG, Manuel Ugarte n'a pas échappé à la question concernant le futur de son coéquipier. Sans surprise, l'international uruguayen a préféré éluder le sujet, assurant que ce n'était pas à lui d'en parler.

Ces dernières semaines, l'avenir de Kylian Mbappé fait plus que jamais parler. Et pour cause, l'attaquant français, en fin de contrat au PSG, aurait annoncé à ses coéquipiers ainsi qu'à sa direction, qu'il quitterait le club à l'issue de la saison. Actuellement présent avec la sélection uruguayenne, Manuel Ugarte a d'ailleurs été interrogé sur l'avenir de son coéquipier.

Ugarte évoque la décision de Mbappé

« La vérité c'est que je n'en ai aucune idée, et ce n'est pas non plus à moi d'en parler. Mais pour le moment, je suis très heureux de m'entraîner et de jouer avec lui », avoue le milieu de terrain au micro du Chiringuito . Il faut dire qu'il n'est pas surprenant de voir Manuel Ugarte se montrer évasif sur le sujet, puisque Kylian Mbappé lui-même a tenu le même discours.

«Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer»