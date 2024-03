PSG : Une star d’Hollywood balance sur Kylian Mbappé et son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Kylian Mbappé fait aujourd’hui peu de doute, avec une arrivée au Real Madrid qui semble inéluctable. De quoi ravir le président Florentino Pérez, mais tous les supporters merengue ne partagent pas forcément cet emballement, cela vaut aussi pour les plus célèbres. C’est notamment le cas de l’acteur Viggo Mortensen, opposé au recrutement de la star du PSG.

« J’ai rien annoncé parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que quand j’aurai quelque chose à dire, je viendrai comme un homme. Si je ne l’ai pas fait c’est que je n’ai rien à annoncer. » Alors que sa prise de parole vendredi à la veille du match contre l’Allemagne était attendue, Kylian Mbappé n’a pas souhaité s’épancher sur sa situation contractuelle, lui dont l’avenir continue de faire parler. Libre en fin de saison avec le PSG, l’international tricolore a pris la décision de plier bagage, afin de probablement rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid touche au but

Il faudra encore s’armer de patience avant de connaître officiellement le dénouement du feuilleton Mbappé, qui secoue le monde du football depuis de longues années maintenant. Le président Florentino Pérez touche néanmoins au but après plusieurs échecs de taille, une victoire pour le boss du Real Madrid, mais ce bonheur n’est pas forcément partagé par tous les supporters.

« Mbappé ? C’est trop tard »