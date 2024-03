PSG - Mbappé : Une star va le suivre au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire prendra fin le 30 juin comme le stipule son contrat. Et pour ce qui est de la suite, le Real Madrid devrait être sa prochaine destination. Le plan de la Casa Blanca tournerait autour de Mbappé pour le mercato estival de 2024 et de Trent Alexander-Arnold pour 2025…

On se rapproche du clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Au terme de son contrat le 30 juin prochain, l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain pliera bagage. Et, selon toute vraisemblance, son point de chute devrait être le Real Madrid.

Ça discute entre Mbappé et le Real Madrid

le10sport.com vous révélait le 20 février dernier que le clan Kylian Mbappé discutait avec le Real Madrid et allait plus amplement se pencher sur les détails de son éventuel futur contrat à la Casa Blanca lorsqu’en parallèle, Liverpool et Manchester United avaient transmis deux offres concrètes à Mbappé pour un contrat chez eux.

Mbappé en 2024 et Alexander-Arnold en 2025 ?