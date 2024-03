Mbappé - Mercato : « Ridicule », il tacle le PSG

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, le statut de Kylian Mbappé au PSG a changé. Luis Enrique n'hésite pas à mettre sur le banc son attaquant, et ce, depuis que ce dernier a annoncé qu'il allait quitter le club à l'issue de la saison. Selon Bixente Lizarazu, l'attitude du club de la capitale vis-à-vis du champion du monde est ridicule.

Même s'il n'a rien annoncé officiellement, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le Real Madrid était le grand favori pour l'accueillir, mais rien ne devrait être officiel avant la fin de la saison. En attendant, le champion du monde va donc essayer de finir au mieux son aventure parisienne.

Mbappé est de plus en plus souvent sur le banc

Après avoir annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé a vu son statut changer. Luis Enrique a affirmé vouloir commencer à préparer la saison prochaine, qui sera sans la star de 25 ans, et il n'hésite donc pas à la sortir de plus en plus souvent, ou bien même à ne pas la titulariser. Une situation qui interroge, et qui dérange certain.

Bixente Lizarazu juge ridicule l'attitude du PSG