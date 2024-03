Mbappé : Le PSG fait durer le suspense !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve dans l’ultime ligne droite de son aventure au PSG. En effet, le club de la capitale va perdre le meilleur buteur de son histoire au terme de l’exercice. Néanmoins, Luis Enrique n’a pas vendu la mèche quant à une potentielle signature au Real Madrid.

Cette fin de saison 2023/2024 va sonner le glas de l’aventure de sept ans de Kylian Mbappé au PSG. Et après ? le10sport.com vous dévoilait le 20 février dernier que des discussions allaient avoir lieu dans les prochaines semaines avec le Real Madrid alors qu’en parallèle, Liverpool et Manchester United avaient dégainé deux offres contractuelles au clan Mbappé.

Thierry Henry : «On va faire ce qu'il y a à faire au niveau des clubs. On sait qu'il va partir»

Cet été, Kylian Mbappé changera donc de club, participera à l’Euro avec l’équipe de France et éventuellement aux Jeux Olympiques de Paris ? Entraîneur de l’équipe olympique tricolore, Thierry Henry a confié lundi que ce sera difficile de compter sur Mbappé, mais qu’il va quitter le PSG. « Si ce serait catastrophique pour l’image que Mbappé manque les Jeux Olympiques ? Il faut demander à M. Estanguet (le patron du comité d'organisation, NDLR). On va faire ce qu'il y a à faire au niveau des clubs. On sait qu'il va partir (du PSG, NDLR). Nous, on essaye d'avoir la meilleure équipe. Tout le monde a envie de venir mais c'est difficile ».

Enrique : Mbappé au Real Madrid ? «Je ne sais rien. Il n'y a que Kylian Mbappé qui sait»