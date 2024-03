PSG - Real Madrid : Le nouveau contrat de Mbappé enfin dévoilé ?

Axel Cornic

Après sept années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et pourrait donc quitter le club le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat. Tout porte à croire qu’il rejoindra le Real Madrid, qui en 2022 avait essuyé un cuisant échec en le voyant prolonger avec le PSG.

Cet été, pourrait être celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les indiscrétions autour de son départ du PSG se font de plus en plus nombreuses et un retour en arrière semble désormais impossible, puisqu’il aurait déjà annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers.

Un attaquant flambe et fait son retour au PSG https://t.co/kSOf5iu1dZ pic.twitter.com/HghXifv3JK — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Le Real Madrid grand favori

Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que trois offres sont arrivées sur le bureau de Fayza Lamari, la mère de Mbappé. La première concerne Manchester United et la seconde Liverpool, avec la Premier League qui pourrait être un théâtre fabuleux pour l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais c’est la troisième qui devrait séduire la star française, puisqu’il s’agit du Real Madrid.

Parmi les plus gros salaires du club