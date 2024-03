Mercato : Mbappé accompagné par une autre star, ça se complique

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid a prévu de voir plus grand. Le club espagnol compte bien réussir à faire venir Kylian Mbappé au club. Si cela semble en bonne voie, d'autres pistes se compliquent déjà, comme celle menant à Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid suit de près le latéral droit, mais n'est pas le seul club en Europe.

Le Real Madrid devrait être très actif cet été sur le marché des transferts. Le club le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions vise une star anglaise en défense en complément de Kylian Mbappé, qui devrait être un joueur madrilène la saison prochaine.

TAA n'a pas encore prolongé

Le contrat de Trent Alexander-Arnold avec Liverpool se termine en juin 2025. Le départ de Jurgen Klopp, dont il est proche, pourrait changer la donne. En tout cas, selon Fabrizio Romano, dans son podcast Here We Go, l'international anglais n'a pour l'instant entamé aucune discussion avec Liverpool pour une éventuelle prolongation de contrat.

D'autres clubs lorgnent TAA

Mais si le Real Madrid est le club qui suit pour l'instant de plus près Trent Alexander-Arnold, il n'est pas le seul club. Le journaliste Fabrizio Romano a également révélé, sans donner de noms, que d'autres grosses écuries européennes suivaient également la situation du latéral anglais.