Mercato - Real Madrid : Une signature va être annoncée avant Mbappé ?

Jean de Teyssière

Cette année, si le Real Madrid est encore une fois performant, il a subi de nombreuses blessures de cadres comme Eder Militao, David Alaba ou encore Thibaut Courtois. Le gardien madrilène s'est d'ailleurs gravement blessé au genou droit, alors qu'il revenait tout juste de sa rupture des ligaments croisés du genou gauche. En attendant que Kylian Mbappé signe avec le club madrilène, les dirigeants du Real Madrid veulent prolonger la doublure de Courtois, Andriy Lunin.

Le mercato du Real Madrid promet d'être animé. Entre la possible arrivée de Kylian Mbappé et les rumeurs d'arrivées de Trent Alexander-Arnold ou encore Alphonso Davies, le club le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions pour être très actif cet été. En interne, plusieurs joueurs pourraient également être prolongé par le Real Madrid dans les prochains jours.

Courtois se reblesse gravement

La saison 2023-2024 de Thibaut Courtois est un véritable calvaire. Le portier international belge s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche l'été dernier et a manqué la quasi-totalité de la saison. Alors qu'il commençait à reprendre le chemin de l'entraînement, il s'est rompu le ménisque interne du genou droit. Sa saison est d’ores et déjà terminée.

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une promesse à Mbappé ! https://t.co/qMcF6OMcQT pic.twitter.com/V237QTCFbk — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Le Real Madrid veut prolonger Lunin

En fin de contrat en juin 2025 et devant la nouvelle rechute de Thibaut Courtois, le Real Madrid veut prolonger le porter ukrainien. Selon Fabrizio Romano, la nouvelle proposition est prête pour Andriy Lunin, qui dispose de la confiance totale des dirigeants du Real Madrid.