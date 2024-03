Il annonce le sauveur de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l’été dernier afin de compenser le départ d’Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a d’abord connu des débuts poussifs avant de monter en puissance ces dernières semaines pour devenir le joueur clé de l’OM comme c’était attendu. Pour Alain Roche, le Gabonais est clairement devenu celui qui fait la différence pour les Marseillais.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Pierre-Emerick Aubameyang quitte à laisser filer Alexis Sanchez. Un choix d'abord critiqué, mais aujourd'hui, le Gabonais a pris ses marques et s'impose comme le joueur majeur à Marseille comme l'analyse Alain Roche.

Roche s'enflamme pour Aubameyang

« Il a toujours eu le talent. On ne joue pas à Chelsea, Arsenal et Barcelone pour rien. Il était juste un peu trop isolé, un coup dans l’axe, un coup à gauche, dans des systèmes qui ne lui convenaient pas forcément. On le sent plus libéré aujourd’hui, avec un peu moins de tâches défensives à son actif, puisque Ndiaye travaille beaucoup pour lui, tout en le soutenant. Même avant l’arrivée de Gasset, il avait marqué quelques buts, et heureusement pour l’OM, sinon je n’ose imaginer où ils seraient aujourd’hui. Le système lui convient, pareil pour les joueurs qui l’entourent, maintenant. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il retrouve les jambes de sa jeunesse. Mais le flair, quelques enchaînements techniques et le sens du but, ça ne se perd pas », explique-t-il dans les colonnes de La Provence .

Aubameyang est le «facteur X» de l'OM