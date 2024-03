OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de l’entraîneur ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé à la rescousse par l’OM après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a signé jusqu’à la fin de la saison. Un long intérim qui permet au club de réfléchir à l’identité du prochain entraîneur. Interrogé par La Provence, Alain Roche estime toutefois que l’entraîneur de 70 ans a les capacités pour disputer une saison supplémentaire dans la cité phocéenne.

Alors que Jean-Louis Gasset a été nommé à la tête de l’OM après le départ de Gennaro Gattuso, des questions se posent déjà sur l’identité de l’entraîneur la saison prochaine. Les débuts satisfaisants de Gasset ont lancé les débats sur la possibilité de le voir poursuivre l’aventure sur le banc phocéen, une hypothèse que n’écarte pas Alain Roche.

OM - Gasset : Une révolution est réclamée ! https://t.co/rssMlM6lWs pic.twitter.com/LQzrWkGYEl — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

« Il est capable de faire une saison complète »

Interrogé par La Provence , l’ancien joueur du PSG et de l’OM juge Jean-Louis Gasset capable de disputer une année entière du côté du Vélodrome : « Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. »

« La fin de saison va déterminer la proposition »