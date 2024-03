Mercato : L’OM a déniché la «personne idéale» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset le mois dernier, débarquant comme pompier de service pour aider le club à se relever jusqu’à la fin de la saison. Une arrivée qui porte ses fruits jusqu’à présent, ce qui n’étonne pas Alain Roche, interrogé par La Provence.

Le choix a étonné, mais force est de constater qu’il porte ses fruits jusqu’à présent. Après le départ de Gennaro Gattuso, l’OM a rapidement bouclé l’arrivée de Jean-Louis Gasset, qui sortait pourtant d'une expérience mouvementée avec la Côte d’Ivoire, quittant son poste en pleine CAN. Le technicien de 70 ans a connu des débuts idylliques avec cinq victoires consécutives avant de connaître le goût de la défaite à deux reprises. Le bilan reste positif, ce qui n’étonne pas Alain Roche.



« Il ne pouvait pas faire plus mal que Gattuso »

« Pour bien l’avoir connu pendant un an à Bordeaux, j’étais assez optimiste. Déjà, il ne pouvait pas faire plus mal que Gattuso. Un Français qui revient à la tête d’une équipe, qui parle la langue française, ce que je trouve être un vrai atout au sein de ce vestiaire. Jean-Louis connaît déjà bien le foot, c’est quand même la priorité. Il a surtout cette capacité à cerner vite la personnalité des gens, prendre les bons renseignements. Je savais qu’il allait apporter quelque chose de positif », confie l’ancien joueur de l’OM et du PSG, interrogé par La Provence.

« Il faut arrêter de dire que ce n’était qu’un adjoint »