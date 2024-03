Luis Enrique annonce un prodige au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu un joueur indispensable au PSG, Warren Zaïre-Emery va prochainement être récompensé par une prolongation de son contrat qui s'achève en 2025. Une excellent nouvelle pour Luis Enrique qui se montre dithyrambique au sujet du prodige parisien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2025. Une excellente nouvelle pour le PSG compte tenu du fait que le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire en puissance à Paris cette saison. Et Luis Enrique ne cache pas qu'il est très impressionné par le prodige formé au PSG.

«C’est un des joyaux que nous avons trouvé au PSG»

« Zaïre-Emery a 18 ans. C’est un des joyaux que nous avons trouvé au PSG. Il est déjà en sélection. Il possède une intelligence au-dessus de la moyenne », lance l'entraîneur du PSG lors de son live Twitch , avant d'en rajouter une couche.

«Ce qui me plaît chez lui, c’est sa capacité à se connecter aux autres joueurs»