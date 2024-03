Mbappé s’en va, le PSG a trouvé l’homme idéal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique est déjà courtisé. Le FC Barcelone a effectivement déclaré son intérêt par l'intermédiaire de Deco. Mais au sein du club parisien, on se montre catégorique sur l'avenir du technicien espagnol qui n'est absolument pas sur le départ. Le PSG pense même que Luis Enrique est l'entraîneur idéal pour incarner un projet sans Kylian Mbappé.

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier qui ne sera donc resté qu'une saison sur le banc parisien. Pour le remplacer, le choix s'est rapidement tourné vers Luis Enrique qui était libre depuis son départ du poste de sélectionneur de l'Espagne après la Coupe du monde au Qatar. Néanmoins, l'ancien coach du Barça est déjà convoité, notamment pour la succession de Xavi en Catalogne. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a même confirmé son intérêt au micro de la Cadena SER : « Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur ».

Le PSG compte sur Luis Enrique pour incarner son projet

Mais le PSG n'a aucune intention de céder son entraîneur, seulement une saison après sa nomination. Selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale fermera la porte à un départ de Luis Enrique. Et pour cause, en interne, l'Espagnol fait l'unanimité et, au-delà des résultats qui sont positifs, il est l'incarnation du nouveau projet parisien, tourné vers une vision plus collective. Avec le départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, Luis Enrique est même amené à prendre plus d'importance. L'ancien sélectionneur de la Roja est plus que jamais l'homme de la situation au PSG.

