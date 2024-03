Mercato : Le PSG a signé un joueur «fantastique»

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas a fait le choix de rejoindre le PSG libre l’été dernier. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, le gardien espagnol n’a pas tellement eu l’opportunité de se montrer, mais il a malgré tout convaincu Luis Enrique.

C’était une des surprises du mercato estival du PSG. Bien qu’il avait déjà Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans son effectif, le club de la capitale s’est attaché les services d’Arnau Tenas l’été dernier, qui a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2026.

Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un renfort en direct ! https://t.co/DsGidvIa0w pic.twitter.com/uyOvwtf5pr — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Luis Enrique encense Tenas

Âgé de 22 ans, le gardien espagnol avait montré de belles choses au mois de décembre dernier, profitant de la suspension de Gianluigi Donnarumma et de l’absence de Keylor Navas, blessé. S’il ne l’a utilisé qu’à trois reprises en match officiel avec le PSG, Luis Enrique semble malgré tout sous le charme d’Arnau Tenas, comme il l’a confié dans un live organisé sur Twitch .

« C'est une grande signature, sans aucun doute »