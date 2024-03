Mercato : Le PSG a esquivé une grosse galère ?

Alexis Brunet

Depuis quelques matches, Lucas Beraldo est titulaire au sein de la défense parisienne. Le joueur de 20 ans s'est imposé rapidement dans l'équipe de Luis Enrique, à seulement 20 ans. Cela n'était pas gagné initialement, car il y a toujours des craintes pour les joueurs qui débarquent en provenance du Brésil, et qui quitte leur pays pour l'Europe. Mais de l'aveu du principal intéressé, tout se passe au mieux pour lui à Paris.

Le PSG fait face à de nombreux problèmes en défense centrale depuis le début de saison. Nuno Mendes a fait son retour à la compétition dernièrement, mais il a été absent de longs mois. Presnel Kimpembe lui n'a toujours pas eu la moindre minute de jeu cette saison, et Milan Skriniar s'est blessé sérieusement lors du Trophée des Champions, face à Toulouse. Le club de la capitale se devait donc de réagir, et Luis Campos est allé chercher Lucas Beraldo lors du mercato hivernal.

Une adaptation réussie pour Beraldo

Au début de son aventure au PSG, Lucas Beraldo a été titularisé sur le côté gauche de la défense parisienne. Le Brésilien n'était pas à son aise, et il a livré quelques prestations décevantes. Mais depuis plusieurs matches, Luis Enrique a décidé d'aligner le défenseur dans l'axe, et la différence est frappante. Ce dernier collectionne les bonnes performances, et il brille notamment par sa qualité de relance, et sa capacité à briser les lignes.

Mercato : Le PSG va enfin réaliser son rêve ? https://t.co/rqqnvRDiWz pic.twitter.com/5phZCIrNiu — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

L'adaptation n'est jamais simple pour les Brésiliens