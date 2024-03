PSG : La succession de Mbappé menacée à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Luis Campos se serait donc déjà mis au travail sur le mercato pour lui trouver son successeur. Le conseiller football parisien penserait notamment à Viktor Gyökeres, qui fait des merveilles avec le Sporting. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier, bien au contraire.

Le PSG préparerait déjà la succession de Kylian Mbappé. L’international français a fait savoir il y a un peu plus d’un mois aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas renouveler son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique que le capitaine de l'équipe de France finira par signer au Real Madrid, même s'il dispose de trois offres sur la table comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Luis Campos scruterait donc le marché des transferts à la recherche de la perle rare qui pourra remplacer la star de 25 ans.

La surprise Gyökeres pour succéder à Mbappé au PSG ?

Gardant un œil sur Victor Osimhen et Rafael Leão, le conseiller football du PSG penserait aussi à Viktor Gyökeres. Sensationnel avec le Sporting cette saison (36 buts et 14 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues), le buteur suédois aurait tapé dans l’oeil du club de la capitale mais pas seulement. La Premier League se tiendrait également à l’affût.

«C'est certainement un joueur à surveiller du côté d'Arsenal»