Mercato : Le RC Lens a choisi son entraîneur pour la saison prochaine

Avec des moyens limités, Franck Haise réalise des miracles. Encore cette année, le RC Lens est en course pour l'Europe. Pourtant, le début de saison réalisé par l'équipe laissait craindre le pire. Mais le technicien a de la ressource comme l'ont noté les dirigeants lensois. Pour eux, il n'est pas question d'aller chercher un autre entraîneur sur le marché.

Aux manettes du RC Lens depuis février 2020, Franck Haise ne cesse de surprendre. Après avoir qualifié son équipe pour la Ligue des champions, le technicien est toujours en course pour participer à une compétition européenne la saison prochaine, ce qui n'était pas gagné. Epuisé, Haise n'était pas loin de sombrer en début de saison.

Haise a pensé à faire une pause

Haise a sérieusement envisagé de faire une pause. « La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J'étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterais pas d’entraîner pour faire une pause. C’était une possibilité. Quand vous réfléchissez et que vous posez les choses, vous voyez ce qui est envisageable pour ne pas aller la tête dans le mur » a confié le coach du RC Lens, finalement retenu par ses responsables. « Ma femme, mon fils, Arnaud (Pouille, le DG) m'ont dit pourquoi pas, mais ça ne durera pas. » a-t-il confié.

Le RC Lens veut le conserver