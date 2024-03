Il veut réaliser un coup historique au RC Lens !

Hugo Chirossel

Après un début de saison très compliqué, le RC Lens remonte peu à peu la pente. Cinquième au classement, les Sang et Or peuvent espérer se qualifier en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, ce qui serait une première dans l’histoire du club et ce que Jonathan Gradit et ses coéquipiers compte bien réaliser.

Dauphin du PSG à l’issue de la saison dernière, le RC Lens a retrouvé la Ligue des champions cette année. Troisièmes de leur poule, les Sang et Or ont été reversés en Ligue Europa, où ils ont été éliminés par Fribourg en barrage. Après avoir goûté à la C1, les hommes de Franck Haise aimeraient bien s’y qualifier pour une deuxième année consécutive, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire du RC Lens.

RC Lens : Un club historique va tenter un gros coup ! https://t.co/QrOArz5j2U pic.twitter.com/DaxtvJt3I3 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Le RC Lens à égalité avec le LOSC

Il y a encore peu de temps, cela semblait presque inaccessible, mais les Sang et Or ont su remonter la pente après un début de saison très compliqué. Actuellement cinquième de Ligue 1, le RC Lens est à égalité de points avec le quatrième, le LOSC, et compte trois unités de retard sur l’AS Monaco, troisième. Se qualifier en Ligue des champions est donc tout sauf utopique pour les Lensois et ils comptent bien y parvenir, comme l’a confié Jonathan Gradit en conférence de presse.

« Ce serait bien pour marquer l'histoire du club de revenir en C1 »