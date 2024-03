RC Lens : Un club historique va tenter un gros coup !

Benjamin Labrousse

2ème de Ligue 1 en 2022-2023, le RC Lens réalise également de très belles performances cette saison. Franck Haise, qui a activement participé au redressement du club artésien, serait notamment suivi par Liverpool, qui va chercher un remplaçant à Jürgen Klopp en fin de saison. Cet intérêt des Reds a d’ailleurs été confirmé.

Franck Haise, un homme très convoité. 5ème de Ligue 1 avec le RC Lens, l’entraîneur français a confirmé sa très belle saison réalisée avec le club lensois en 2022-2023, et attise logiquement les convoitises de certains clubs, comme Liverpool. Selon The Athletic , les Reds ont coché le nom de Franck Haise comme possible successeur de Jürgen Klopp…

« Oui, il suscite de l'intérêt »

Pour CaughtOffside , le journaliste de CBS Sports Jonathan Johnson a confirmé un intérêt du mythique club anglais à l’égard de Franck Haise : « Si l'on a beaucoup entendu parler de Xabi Alonso et de Roberto De Zerbi, Franck Haise, l'entraîneur de Lens, a également été cité comme un outsider potentiel pour le poste à Liverpool après son travail impressionnant en Ligue 1. Je crois savoir que, oui, il suscite de l'intérêt depuis quelques années, non seulement de la part de Liverpool mais aussi d'autres clubs européens » .

Franck Haise, l’homme providentiel du RC Lens