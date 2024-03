Le RC Lens a trouvé son «Zaïre-Emery» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens poursuit sur sa lancée. Ce samedi soir, le club entraîné par Franck Haise l'a emporté face à un concurrent direct pour le podium, Brest (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ruben Aguilar, mais Neil El Aynaoui s'est distingué, remportant bon nombre de duels dans l'entrejeu. Certains n'hésitent pas à comparer le joueur franco-marocain à Warren Zaïre-Emery.

La saison dernière, le RC Lens faisait office de véritable surprise en championnat. Mais aujourd'hui, voir le club nordiste tutoyer le podium n'a rien d'illogique. Après une première partie d'exercice délicate, la formation de Franck Haise a su se relever et est parvenue à refaire son retard. Ce samedi soir, le RC Lens a empoché une nouvelle victoire face à Brest, qui lui permet de recoller à la quatrième place.

El Aynaoui impérial au milieu de terrain

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ruben Aguilar. Juste avant, Neil El Aynaoui a obtenu la possibilité d'ouvrir la marque à la réception d'un centre de Przemyslaw Frankowski. Malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais son agressivité et son agressivité au milieu de terrain ont fait le plus grand bien. El Aynaoui, arrivé en provenance de Nancy l'été dernier, confirme un peu plus son statut de titulaire qu'il occupe depuis novembre dernier.

« C’est le Zaïre-Emery de Lens »