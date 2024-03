Transfert record au RC Lens, il se lâche sur son calvaire

Hugo Chirossel

L’été dernier, Elye Wahi est passé de Montpellier au RC Lens, dans le cadre d’une opération estimée à 30M€. Un transfert record pour les Sang et Or, le plus cher de l’histoire du club. Après des premiers moins compliqués, l’attaquant âgé de 21 ans est revenu sur son adaptation et son retour en forme, lui qui reste sur trois buts en trois matchs.

« Je savais que j'allais être attendu avec le prix de mon transfert »

« J'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Pour tout joueur, il faut un petit temps. Je savais que j'allais être attendu avec le prix de mon transfert », a avoué Elye Wahi ce jeudi en conférence de presse. L'attaquant du RC Lens a tenu à souligner l'importance de Jean-Louis Leca dans cette période compliquée : « Je ne me suis pas posé de questions. Les coéquipiers et le coach m'ont beaucoup aidé, je suis proche de certains dans le vestiaire qui me conseillent et qui me disent les choses (...) Jean-Louis, c'est quelqu'un d'assez important pour le club, au-delà de l'être pour moi. Depuis mon arrivée, il me parle beaucoup. Je le remercie . »

« J'ai eu des moments plus compliqués mais le staff m'a aidé »