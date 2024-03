Le RC Lens tient son Mbappé après son transfert record

Thibault Morlain

Suite au départ de Loïs Openda, le RC Lens a sorti le chéquier au mercato hivernal. Les Sang et Or ont alors dépensé 35M€, le plus grand transfert de leur histoire, pour recruter Elye Wahi. Forcément, l'ancien joueur de Montpellier était attendu. Une attente justifiée pour Daniel Riolo, qui le compare même à Kylian Mbappé.

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a multiplié les transferts records. On a notamment assisté aux deux plus gros achats de l'histoire des Sang et Or avec les arrivées d'Andy Diouf puis Elye Wahi. L'ancien de Montpellier est donc aujourd'hui le joueur le plus cher du RC Lens. Acheté pour 35M€, il vient remplacer Loïs Openda. Dans le nord de la France, on attend beaucoup de Wahi.

La star du RC Lens proche de rejoindre de Kylian Mbappé ! https://t.co/meVMU1HY3J pic.twitter.com/wMDmfkjoGz — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Les mêmes attentes pour Wahi que pour Mbappé !

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a évoqué cette pression sur les épaules d'Elye Wahi. A ses yeux, cela est normal, faisant même le rapprocherait à ce qui est arrivé avec un certain Kylian Mbappé : « Wahi ? Avec le transfert qu’il a eu, c’est normal d’être exigeant ! Il faut être exigeant comme on l’a été avec Mbappé plus jeune ».

Wahi doit encore encore plus

Avec un tel investissement du RC Lens, Elye Wahi était très attendu. Et depuis le début de la saison, l'ancien de Montpellier peine à se montrer à la hauteur. Pour le moment, toutes compétitions confondues, le joueur de Franck Haise compte 8 buts et 3 passes décisives. Pas suffisant pour le buteur du RC Lens...