La star du RC Lens proche de rejoindre de Kylian Mbappé !

Le RC Lens a sèchement battu l’Olympique Lyonnais (3-0) ce dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium. Les hommes de Pierre Sage ont été victime de leur bête noire nommée Elye Wahi, auteur du 8e but de sa carrière face à la formation rhodanienne, de quoi lui permettre de s’approcher déjà de Kylian Mbappé.

La belle série de l’OL n’a pas résisté au passage du RC Lens au Groupama Stadium, l’équipe dirigée par Franck Haise s’imposant largement (3-0) grâce à des réalisations de Florian Sotoca, Kevin Danso mais également Elye Wahi. Ce dernier a inscrit le deuxième but de la partie sur penalty et poursuit son incroyable série face aux Gones , qui peuvent désormais être traumatisés par l’attaquant de 21 ans.

Les huit buts de Wahi contre l’OL

En marquant à Lyon ce dimanche, Elye Wahi a inscrit le 8e but de sa jeune carrière contre l’adversaire rhodanien, lui qui dispute seulement sa quatrième saison chez les pros. L’histoire a débuté le 13 février 2021 avec une première réalisation en terre lyonnaise du temps de son passage à Montpellier, lorsqu’il n’était pas encore un titulaire (victoire 2-1). La saison suivante, Wahi récidive et inscrit l’un des deux buts de son équipe qui s’incline tout de même lourdement à Lyon (5-2). Le 22 octobre 2022, le Bleuet enchaîne (défaite 1-2) avant de marquer les esprits sept mois plus tard avec un spectaculaire quadruplé en l’espace d’un quart d’heure. L’OL avait alors signé une incroyable remontada avec notamment un triplé d’Alexandre Lacazette, sorti vainqueur de ce duel de buteurs (5-4). Elye Wahi a donc encore fait trembler les filets d’Anthony Lopes en clôture de la 24e journée.

Seuls Mbappé et Ben Yedder ont fait mieux que lui