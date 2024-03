Mercato - OM : Le rêve est terminé à Marseille

Arnaud De Kanel

Très vite entré dans le cœur des supporters de l'OM, Mattéo Guendouzi a laissé un bon souvenir à Marseille. Certains rêvent même de le voir revenir à la fin de la saison mais cela semble compromis. En effet, selon la presse italienne, il devrait être conservé par la Lazio Rome.

Depuis que Pablo Longoria brigue la présidence de l'OM, les joueurs ne sont que de passage. Malgré tout, les supporters arrivent à s'attacher à certaines figures comme William Saliba, Chancel Mbemba ou encore Mattéo Guendouzi. Le dernier cité avait été poussé vers la sortie l'été dernier et la dernière image que de lui avec le maillot phocéen est terrible puisqu'il avait raté son pénalty face au Pana. Il a réussi à rebondir de belle manière avec la Lazio Rome où il devrait rester. Son aventure à l'OM semble donc terminée, du moins pour le moment.



Guendouzi définitivement transféré ?

Le rêve prend fin du côté de Marseille où certains supporters espéraient le retour de Mattéo Guendouzi. Selon Calciomercato , l'option d'achat contenue dans le prêt de l'international tricolore sera automatiquement levée si la Lazio termine dans les 12 premiers de Serie A. A onze journées de la fin, les hommes de Maurizio Sarri comptent 15 points d'avance sur le 13ème. L'opération pourrait rapporter jusqu'à 18M€ à l'OM. Malgré tout, Guendouzi ne ferme pas la porte à un retour plus tard.

«Je suis heureux là où je suis»