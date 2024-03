Le RC Lens annonce du très lourd pour l'avenir

Arnaud De Kanel

On arrête plus le RC Lens ! Samedi soir, dans un Bollaert encore à guichets fermés, les hommes de Franck Haise ont fait tomber Brest, l'étonnant dauphin du PSG. Les Sang et Or reviennent donc à égalité de point de l'AS Monaco et croient de nouveau à la Ligue des champions. Florian Sotoca prévient, il faudra compteur sur eux en cette fin de saison.

Ce fut dur mais qu'elle est importante cette victoire lensoise. Face à une équipe de Brest toujours aussi surprenante, les Sang et Or l'ont emporté et cela leur permet à nouveau d'espérer retrouver la Ligue des champions. Les voilà désormais à 4 points de leur adversaire du soir, pour le plus grand bonheur de Florian Sotoca.

«On se bat avec nos armes»

L'attaquant du RC Lens a fait passer un message fort à la concurrence. « Brest n’est pas second pour rien. C’est une belle équipe, très accrocheuse. Bravo à eux mais on est là. On se bat avec nos armes. On s’est serré les coudes en deuxième mi-temps parce que ça a été difficile. D’ailleurs, à la fin, on était un peu fatigué mais on n’a rien lâché. Cela prouve notre état d’esprit. On voulait marquer le deuxième but. On a eu quelques occasions mais eux aussi avec le poteau. On s’est serré les coudes et c’est une belle victoire », a lâché l'attaquant lensois au micro de Canal+ 360 , avant de poursuivre.

«Tout est relancé»