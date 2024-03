RC Lens : Un transfert XXL déjà programmé ?

Thomas Bourseau

Dans le grand bain depuis 2010 à Lens où il fait effectué toutes ses classes, Raphaël Varane soufflera sa 31ème bougie le 25 avril prochain. Et après avoir pris sa retraite internationale en 2023, il se pourrait bien qu’il revienne à la maison pour raccrocher les crampons une bonne fois pour toutes.

Dès ses 18 ans, Raphaël Varane a connu ce dont beaucoup de joueurs ont rêvé pendant l’intégralité de leur carrière : porter la tunique du Real Madrid. Et en l’espace de 10 saisons, Varane a raflé quatre Ligues des champions, des Liga et des Coupes du roi si on ne devait que citer ces trophées.

Fin de parcours à Manchester pour Varane ?

Formé au RC Lens, celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France lors du Mondial en Russie, a fait le choix de quitter le Real Madrid pour Manchester United à l’été 2021. Contractuellement lié aux Red Devils jusqu’en juin 2025, Varane pourrait avoir vendu la mèche pour sa fin de carrière : une retraite au RC Lens.

«Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens»