Un joueur signe à l’OM, un problème est déjà révélé

L’été dernier, l’OM a misé environ 12M€ pour recruter Geoffrey Kondogbia, première recrue du dernier mercato estival. Sur le papier, il s’agissait d’un joli coup, mais l’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid peine à enchaîner les rencontres ce qui pose problème du côté de l’OM comme le souligne Florent Germain.

Lors du précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer. Dans cette optique, le premier joueur a débarqué à Marseille a été Geoffrey Kondogbia, recruté pour 12M€ en provenance de l'Atlético de Madrid. Un joli coup pour le club phocéen compte tenu de l'expérience du milieu de terrain, mais Florent Germain explique que ses pépins physiques posent problème.

Kondogbia, la saison frustrante

« Kondogbia, avec lui on n’a pas un leader sur l’ensemble de la saison, je trouve. Ce qui est très rageant, c’est qu’on lui trouve des qualités. En termes de volume de jeu et techniquement, il est un peu au-dessus de la moyenne. Je trouve que parfois dans son placement, il peut réguler l’équipe et faire du bien. Mais il a loupé quelques matchs. À Rennes, il a été très moyen, c’est sûr mais surtout, il est trop fragile », assure le journaliste de RMC au micro de BFM TV , avant de poursuivre.

«Le problème, c’est qu’il est sur le terrain une seule fois sur deux»