Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une promesse à Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a déjà acté son départ du PSG pour l’été prochain, et le capitaine de l’équipe de France devrait prendre la direction du Real Madrid. Dani Carvajal s’est d’ailleurs confié sans détour à ce sujet, et le latéral droit du club merengue ouvre la porte à Mbappé en lui promettant que son statut ne suscitera aucune jalousie dans le vestiaire.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison et en a informé sa direction le 15 février dernier. L’attaquant de 25 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrive à expiration, et sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, Mbappé portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine après le PSG.

Après Mbappé, le Real Madrid va priver le PSG d’un transfert https://t.co/JjGrmPqTUp pic.twitter.com/sCz8nF2j4e — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Carvajal valide le transfert de Mbappé

Interrogé par la COPE , Dani Carvajal a commenté cette probable signature de Kylian Mbappé. Et le latéral doit du Real Madrid semble déjà enthousiaste : « Il semble que ce soit une possibilité qu'il vienne. Les meilleurs joueurs doivent jouer pour Madrid et il en fait partie. Pour la Liga et notre football, ce serait une bonne chose, tout comme Lewandowski est parti à Barcelone », explique-t-il.

« Il n’y aura pas de jalousie »