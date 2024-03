Mbappé - Haaland : Il «rétablit la vérité» sur le débat du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont les deux attaquants les plus en vogues et en vue de la génération actuelle. Et alors que les deux joueurs semblent être destinés à rejoindre le Real Madrid, une discussion animée entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham a été filmée, sans la mention du nom des principaux intéressés. Tchouaméni a profité d’un point presse pour rétablir sa vérité sur la question.

Dimanche dernier, une discussion intimiste entre Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni a été rendue publique par le média Buzz Plug au cours de laquelle l’international anglais affirmait qu’un nom masqué par le média était « un super gars ». Ce à quoi Tchouaméni n’a pas prêté une grande importance avec un : « on s’en fiche ».

Bellingham assure que son joueur est « meilleur que le gars » de Tchouaméni

Cet échange a engendré un torrent de réactions sur la toile et a directement concerné Kylian Mbappé pour Aurélien Tchouaméni et Erling Braut Haaland pour Jude Bellingham. Même le compte X de la Ligue 1 s’est pris au jeu en publiant un montage photo de Mbappé sur son trône et coiffé d’une couronne de roi avec la mention « Your boy » en référence à la déclaration de Bellingham qui assurait que le joueur dont il parlait était « better than your boy » donc « meilleur que votre gars ».

«Il faut rétablir la vérité parce que dès que je suis arrivé en sélection, c’est la première question qu’on m’a posé»

De passage en conférence de presse ce jeudi, Aurélien Tchouaméni a lâché ses vérités. « Ça parle de Mbappé et d’Haaland dans la vidéo? T’es sûr de ça ? Ah il faut en parler, il faut en parler. Il faut rétablir la vérité parce que dès que je suis arrivé en sélection, c’est la première question qu’on m’a posé. On était en mise au vert avec le Real et il y a des gars qui sont venus nous présenter des habits ».

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle avec Haaland ? https://t.co/rPW0WqkDPT pic.twitter.com/7WMRqZYLgx — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

«On parlait de Dayot et de Dier»