Mbappé recalé par le Real Madrid ?

Alexis Brunet

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Le Français a de grandes chances d'atterrir au Real Madrid. Problème, le club espagnol ne veut pas libérer ses joueurs pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Cela est donc une mauvaise nouvelle pour le champion du monde. Philippe Diallo, président de la FFF a déclaré qu'il était prêt à se rendre en Espagne pour convaincre Florentino Pérez de changer d'avis. Mais selon Daniel Riolo, cela ne va pas fonctionner.

Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Le Français devrait vraisemblablement prendre la route du Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais un tel transfert pourrait mettre fin au rêve du champion du monde. En effet, il est fort probable qu'il ne puisse pas disputer les JO en étant un joueur du club espagnol.

Diallo veut convaincre le Real Madrid

Mais le rêve de Kylian Mbappé n'est peut-être pas encore enterré. Alors que le Real Madrid a signifié qu'il ne voulait pas libérer ses joueurs pour les JO, Philippe Diallo, le président de la FFF, a affirmé, au Figaro , qu'il était possible qu'il se rende à Madrid, pour convaincre Florentino Pérez. « Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connaît les conditions, je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C'est d'ailleurs le seul club étranger à nous avoir informé de cela. S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera. »

«Si je suis Pérez, je ne suis pas sûr que j’accepte»