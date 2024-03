Le Real Madrid annonce deux renforts

Alexis Brunet

Dernièrement, le Real Madrid a dû faire face à une cascade de blessure. Le club madrilène devait faire sans plusieurs défenseurs, et il était même privé de son dernier rempart, Thibaut Courtois. Mais tout est en train de s'arranger pour Carlo Ancelotti. En effet, ce dernier a annoncé les retours imminents à la compétition d'Éder Militão et du gardien belge.

Le Real Madrid connaît son adversaire en quart de finale de Ligue des Champions. C'est un sérieux concurrent qui se dresse sur la route des Merengue, puisque ces derniers ont hérité de Manchester City.

Carlo Ancelotti annonce les retours de Courtois et Militão

En conférence de presse, il a été demandé à Carlo Ancelotti comment allait son équipe. Ce dernier a affirmé que tout allait pour le mieux pour son Real Madrid, et il en a profité pour annoncer les retours imminents d'Éder Militão et de Thibaut Courtois. De bonnes nouvelles avant le choc face à Manchester City. Ses propos sont rapportés par AS . « Courtois et MIlitao peuvent-ils être de retour pour ce choc ? Cette semaine, ils ont commencé à travailler avec le groupe. Pendant la trêve, ils joueront deux matchs amicaux contre l'équipe de jeunes et je pense qu'ils peuvent le faire. L'idée est qu'ils soient disponibles le 31, contre l'Athletic, mais nous ne prendrons aucun risque, c'est certain. Comment va mon équipe ? Mieux que jamais. Leader de la Liga, en quarts de finale de la Ligue des champions, sur le point de récupérer Courtois et Militao, plus de blessures, affamée. Peut-être que je dis ça et que demain (samedi), nous allons nous effondrer (rires). Mais nous sommes au mieux, c'est la réalité ».

Deux matches avant de recevoir Manchester City

Pour le moment, le Real Madrid dispose de sept points d'avance sur Gérone, deuxième de Liga. Les partenaires d'Eduardo Camavinga auront l'occasion d'accentuer cette avance samedi soir face à Ossasuna, avant d'affronter l'Athlétic Bilbao le 31 mars. Le match aller face à Manchester City aura lieu le 9 avril.