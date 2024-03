Mercato : L’entraîneur du RC Lens a voulu tout arrêter !

Hugo Chirossel

Manager général du RC Lens, Franck Haise a récemment délaissé ce rôle pour se concentrer sur le sportif. Une décision sur laquelle est revenu le technicien français âgé de 52 ans. Ce dernier a expliqué avoir sérieusement envisagé de faire une pause dans sa carrière d’entraîneur et que ce changement était nécessaire.

Entraîneur du RC Lens depuis février 2020, qu’il a mené jusqu’à la deuxième place du championnat de France à l’issue de la saison dernière, Franck Haise aurait pu tout arrêter. C’est ce qu’a confié le technicien français âgé de 52 ans, dans un entretien accordé à France Bleu Nord . Épuisé mentalement, l’entraîneur des Sang et Or a sérieusement envisagé la possibilité de faire une pause.

« Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterais pas d’entraîner pour faire une pause »

« La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J'étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterais pas d’entraîner pour faire une pause. C’était une possibilité. Quand vous réfléchissez et que vous posez les choses, vous voyez ce qui est envisageable pour ne pas aller la tête dans le mur », a confié Franck Haise.

« Il fallait donc arrêter une partie de mes missions »