Gasset débarque à l'OM, cet ancien du PSG est bluffé

Amadou Diawara

A la peine avec l'OM, Gennaro Gattuso a été remplacé par Jean-Louis Gasset. A la surprise générale, le coach de 70 ans a remporté ses cinq premiers matchs avec le club marseillais. Interrogé sur l'OM, Jérôme Rothen a affirmé qu'il était surpris par les débuts de Jean-Louis Gasset.

Alors qu'il n'y arrivait pas à l'OM, Gennaro Gattuso a laissé sa place à Jean-Louis Gasset. Après son premier tour difficile à la Coupe d'Afrique des Nations, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a fait carton plein avec le club phocéen. En effet, l'OM a remporté ses cinq premiers matchs avec Jean-Louis Gasset, avant de s'incliner en huitième de finale retour de la Ligue Europa face au Villarreal de Marcelino. Toutefois, l'essentiel est assuré, puisque la bande à Pierre-Emerick Aubameyang est qualifiée pour le prochain tour de la C3.

«Ils m'ont surpris»

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a affiché sa stupéfaction concernant les grands débuts de Jean-Louis Gasset à l'OM. « Je suis très content pour l'OM, parce qu'ils m'ont surpris. Je suis bluffé par ce qui se passe depuis l'arrivée de Gasset. Je ne les voyais pas passer ce cap des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne voyais même pas cette équipe rivaliser avec le 12ème du championnat espagnol » , a reconnu l'ancien milieu gauche du PSG.

«Je ne les voyais pas passer»