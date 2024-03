Mercato : Il confirme un deal à 50M€ avec l’OM !

Axel Cornic

Sebastián López, agent argentin de footballeurs, a confirmé avoir négocié avec l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal. Les discussions ont concerné son joueur Carlos Alcaraz, qui a finalement bien quitté Southampton en janvier… mais pour poser ses valises à la Juventus, dans le cadre d’une opération à 50M€.

Toujours à l’affût de la moindre occasion sur le marché des transferts, Pablo Longoria s’est encore une fois démultiplié pour renforcer l’effectif de l’OM. Il a notamment regardé du côté de la Premier League, avec le jeune argentin Carlos Alcaraz qui aurait pu être une recrue de tout premier choix.

Le clan Alcaraz a parlé avec l’OM et l’OL

Dans un long entretien accordé à AS, son agent a confirmé avoir parlé avec l’OM lors du dernier mercato hivernal… mais pas que ! « Nous avions des options avec Nottingham, avec Lyon, avec Marseille. Et il parlait aussi à des gens d'Everton. Dimanche, avant la fermeture du marché, je me suis rendu à Londres pour explorer toutes ces options et tenter d'obtenir l'engagement du club pour qu'une opération puisse être réalisée » a raconté Sebastián López.

« En une journée, nous avons réalisé l'opération avec la Juventus »