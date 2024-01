Mercato - OM : Fin du suspense pour ce transfert à 40M€

Alexis Brunet

L'OM est en feu lors du mercato hivernal. Le club phocéen pourrait d'ailleurs encore boucler certaines opérations, aussi bien dans le sens des arrivés que dans celui des départs. Mais Gennaro Gattuso ne devrait pas voir arriver le joueur de Southampton, Carlos Alcaraz. Ce dernier serait proche de rejoindre la Juventus.

Le mot stabilité n'est pas celui qui colle le plus à l'OM, et surtout en période de mercato. Comme il en a l'habitude, Pablo Longoria modifie largement l'effectif marseillais, lors de chaque fenêtre de transfert. Le président du club phocéen s'est encore une fois montré très actif cet hiver.

Déjà quatre arrivées, et un départ

Gennaro Gattuso avait besoin de renforts cet hiver, et il a été servi. L'OM a enregistré les arrivées de quatre nouveaux joueurs. Quentin Merlin et Ulisses Garcia ont été recrutés pour renforcer le poste de latéral gauche. Jean Onana a débarqué pour étoffer le milieu de terrain, et Faris Moumbagna apportera un peu plus de concurrence en attaque. Pour ce qui est des départs, Renan Lodi a déjà quitté le club phocéen, et Vitinha devrait en faire de même avant la fin du mercato. Il est aussi possible que Jonathan Clauss s'en aille cet hiver.

Carlos Alcaraz va rejoindre la Juventus