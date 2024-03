PSG : La presse italienne annonce un transfert record !

Axel Cornic

Le possible départ de Kylian Mbappé affole déjà le mercato, puisque tout le monde veut savoir sur qui le Paris Saint-Germain va miser pour l’oublier. Un grand nombre de pistes sont évoquées depuis quelques semaines et le nom de Victor Osimhen revient régulièrement, avec le Napoli qui pourrait bien boucler le plus gros deal de l’histoire de la Serie A.

Le mercato estival s’annonce bouillant et le PSG devrait sans aucun doute être l’un des acteurs les plus actifs. Il fait dire que Luis Campos semble déjà planifier quelques gros coups, avec notamment la piste Bernardo Silva que nous avons révélé sur le10sport.com. Mais c’est surtout la succession de Kylian Mbappé qui va animer les débats.

Mercato : Le boss du PSG s’est déplacé pour un renfort important ! https://t.co/F38Syyhxu5 pic.twitter.com/BJdYgpg3HM — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Victor Osimhen, le successeur de Mbappé ?

Si rien n’est encore officiel, au sein du PSG on semble préparer l’avenir sans la star française, qui selon RMC Sport aurait déjà annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi. Et cet avenir pourrait passer par Victor Osimhen, qui selon nos informations était déjà l’une des obsessions de Luis Campos lors du dernier mercato estival. Le président du Napoli a d’ailleurs déjà annoncé le départ de son attaquant, avec une clause de 130M€ qui ne semble pas refroidir les clubs intéressés.

Le PSG pourrait frapper un coup historique

Si ce deal se confirme, le PSG détiendrait automatiquement le record du plus gros transfert de l’histoire de la Serie A ! Actuellement, ce record est détenu par Cristiano Ronaldo pour son transfert du Real Madrid à la Juventus lors de la saison 2018/2019, pour 117M€. Juste derrière vient Romelu Lukaku, avec ses 113M€ lors de son passage de l’Inter à Chelsea et un Français ferme le podium avec Paul Pogba et son transfert de la Juventus à Manchester United en 2017. avec ses 130M€, Victor Osimhen les battrait très largement et deviendrait même le 5e joueur le plus cher de l’histoire, juste derrière Ousmane Dembélé et son transfert au FC Barcelone en 2018.