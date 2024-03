Transferts - PSG : «Désastreux», il interpelle l'héritier de Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG commence déjà à penser à l'après-Kylian Mbappé. Le club de la capitale serait notamment intéressé par Marcus Rashford. Les dirigeants parisiens devront utiliser les bons mots pour convaincre l'Anglais, qui vient de prolonger avec Manchester United. Mais selon Stan Collymore, une transfert en Ligue 1 ne serait pas une bonne décision pour l'attaquant mancunien.

L’été dernier, le PSG avait considérablement remodelé son attaque, avec les départs de Lionel Messi, et de Neymar. Le club de la capitale avait alors décidé de miser sur Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et sur Gonçalo Ramos. Les dirigeants parisiens vont de nouveau devoir mettre la main au portefeuille cet été, et ce, pour trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Plusieurs noms sont évoqués pour l'après Mbappé

Le PSG aurait déjà pensé à plusieurs noms pour remplacer Kylian Mbappé. Le favori pourrait être Victor Osimhen. Le Nigérian était déjà une piste l’été dernier d'après Le 10 Sport, et les dirigeants parisiens pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato. Le buteur du Napoli pourrait partir contre un chèque de 130M€. Un autre nom a été évoqué, celui de Rafael Leão. Pour le Portugais, cela pourrait coûter encore plus cher, car ce dernier dispose d’une clause libératoire de 170M€. Le club de la capitale pourrait alors se diriger vers un autre profil, celui de Marcus Rashford.

Collymore ne conseille pas la Ligue 1 à Rashford