Alors que son départ est désormais acté, Kylian Mbappé n’a pas encore formellement annoncé la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Une prise de parole qui pourrait avoir lieu ce vendredi, alors que le capitaine de l’équipe de France est attendu face à la presse avant d’affronter l’Allemagne à Lyon.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG. L’issue du feuilleton a donc fuité, avec une arrivée au Real Madrid qui fait désormais peu de doute désormais, mais rien n’est encore officiel pour autant. Aucune des parties concernées n’a formellement pris la parole pour faire le point sur ce dossier, et l'annonce très attendue pourrait venir du principal intéressé ce vendredi, alors que Kylian Mbappé pourrait s’exprimer face à la presse.

Mbappé présent en conférence de presse ?

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé est attendu devant les journalistes ce vendredi en fin d’après-midi (17h30) pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match selon les informations divulguées par Le Parisien . L’occasion pour l’attaquant de revenir sur l’opposition face à l’Allemagne samedi à Lyon, mais également d’évoquer, s’il le souhaite, les nombreux sujets qui l’entourent.

Les sujets sont nombreux !

Kylian Mbappé n’échappera pas aux questions sur son départ du PSG et son arrivée probable au Real Madrid, mais également sa position sur les Jeux olympiques de Paris 2024, alors que le club espagnol a d’ores et déjà informé la FFF qu’il ne mettra pas à disposition ses joueurs français, et donc Kylian Mbappé en cas d’arrivée cet été.