Mercato - PSG : Une folie à 100M€ pour oublier Mbappé ?

Pierrick Levallet

Avec Kylian Mbappé qui devrait partir à l'issue de la saison, le PSG commence à scruter le marché à la recherche d'un remplaçant. Luis Campos serait notamment attentif à la situation de Viktor Gyökeres. En grande forme avec le Sporting depuis le début de saison, le buteur suédois disposerait cependant d'une clause libératoire assez onéreuse.

Après Lionel Messi et Neymar, le PSG va enregistrer un autre gros départ en attaque avec celui de Kylian Mbappé. Sauf retournement de situation, l’international français quittera le club de la capitale une fois son contrat expiré en juin prochain. Les dirigeants parisiens vont donc devoir lui trouver un remplaçant sur le mercato.

PSG - Real Madrid : Barcelone dénonce un problème avec Mbappé https://t.co/dgNknj7unE pic.twitter.com/8gbQ7n3mNs — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Gyökeres pour remplacer Mbappé au PSG ?

Et dans cette optique, Luis Campos pourrait se tourner vers le Portugal. Le conseiller football du PSG suivrait l’évolution de Viktor Gyökeres d’assez près. Auteur de 36 buts et 14 passes décisives en 39 matchs pour sa première saison au Sporting, l’attaquant suédois impressionne et aurait tapé dans l’oeil de la formation parisienne. Son transfert promet néanmoins d’être onéreux.

Sa clause libératoire s'élève à 100M€