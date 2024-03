Transferts : Barcelone rembarre déjà le PSG !

Thomas Bourseau

Lamal Yamal (16 ans) et Pau Cubarsi (17 ans) font forte impression ces dernières semaines au FC Barcelone. Les deux cracks de La Masia auraient tapé dans l’œil du PSG qui suivrait avec attention leurs performances dans le cadre du prochain mercato estival, mais aussi en marge de la confrontation entre les deux clubs en 1/4 de finale de Ligue des champions. Néanmoins, le Barça a tranché.

Le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone n’aura lieu que le 10 avril prochain. Cependant, le match a déjà débuté dans les médias. En Espagne, certains journalistes comme Jota Jordi et José Alvarez annoncent déjà la qualification du Barça et la victoire de Pau Cubarsi dans son face à face avec Kylian Mbappé notamment.

Supervision de deux jeunes talents du FC Barcelone de la part du PSG ?

Et le défenseur de 17 ans figurerait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain si l’on en croit les récentes informations communiquées par SPORT . Outre Pau Cubarsi, la jeune pépite de La Masia Lamine Yamal (16 ans) aurait particulièrement la cote du côté du PSG. L’ailier espagnol est valorisé sur le marché des transferts à 200M€. Les deux jeunes talents du FC Barcelone auraient été supervisés par le PSG selon le quotidien catalan. Mais quelle est la position de la direction du Barça sur la question ?

Deco ferme la porte aux départs de Yamal et Cubarsi du Barça