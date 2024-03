PSG : L'intervention décisive de Mbappé pour son transfert

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Alors que Fayza Lamari était chargé des négociations avec le club merengue, l'attaquant du PSG a fait le maximum pour que son transfert se concrétise.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé joue actuellement sa toute dernière saison à Paris. En effet, l'attaquant de 25 ans a décidé de changer d'air cet été et de rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement.

Mbappé a donné une consigne à sa mère

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid cet été. Toutefois, les négociations n'ont pas été simples entre les parties, Fayza Lamari s'étant montrée très gourmande sur le plan financier.

Mbappé baisse son salaire pour signer au Real